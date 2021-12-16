Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Стало известно, где Руй Витория может продолжить свою тренерскую деятельность

16 Декабря 2021 • 15:05 Комментировать

По всей видимости, после не совсем легкого периода в «Спартаке» тренер Руй Витория не собирается устраивать себе длинный перерыв в тренерской деятельности. Оказывается, на португальского специалиста уже есть спрос.

Как сообщает бразильское издание Gazeta Esportiva, в услугах Витории заинтересован местный  «Фламенго», оставшийся недавно без наставника. Стоит отметить, что экс-рулевой «красно-белых» не является единственным кандидатом на эту должность.

В шорт-листе клуба также находятся Карлуш Карвальял и Витор Перейра. Правда, они досих пор связаны контрактными обязательствами с другими командами – «Брагой» и «Фенербахче» соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
15:05 · Бразилия
Стало известно, где Руй Витория может продолжить свою тренерскую деятельность
14 Декабря
00:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл в Бразилии ещё одну потенциальную замену для Азмуна слухи
12 Декабря
00:11 · Бразилия
Луис Фабиано повесил бутсы на гвоздь
11 Декабря
22:50 · Англия. Премьер-лига
​Кавани может продолжить карьеру в Бразилии слухи
12:35 · Бразилия
35-летний Халк признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии 1
08 Декабря
17:35 · Бразилия
​Пеле снова госпитализирован
05 Декабря
00:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается переманить к себе нападающего «Фламенго» слухи
03 Декабря
21:15 · Казахстан
Халк переберётся в чемпионат Казахстана слухи
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» нацелился на защитника «Зенита»
08:18 · Бразилия
​Гол Халка помог «Атлетико Минейро» стать чемпионом Бразилии впервые за 50 лет
01 Декабря
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на экс-форварда «Интера» 1
18 Ноября
22:51 · Бразилия
Луис ​Адриано хочет уйти из «Палмейраса» после завершения сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на бразильского полузащитника 2
16 Ноября
11:12 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет подписать Тьяго Силву
04 Ноября
10:08 · Англия. Премьер-лига
Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на бразильский клуб
Все новости
Рекомендуем