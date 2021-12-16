Стало известно, где Руй Витория может продолжить свою тренерскую деятельность

По всей видимости, после не совсем легкого периода в «Спартаке» тренер Руй Витория не собирается устраивать себе длинный перерыв в тренерской деятельности. Оказывается, на португальского специалиста уже есть спрос.

Как сообщает бразильское издание Gazeta Esportiva, в услугах Витории заинтересован местный «Фламенго», оставшийся недавно без наставника. Стоит отметить, что экс-рулевой «красно-белых» не является единственным кандидатом на эту должность.

В шорт-листе клуба также находятся Карлуш Карвальял и Витор Перейра. Правда, они досих пор связаны контрактными обязательствами с другими командами – «Брагой» и «Фенербахче» соответственно.