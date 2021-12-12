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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Фабиано повесил бутсы на гвоздь

12 Декабря 2021 • 00:11 Комментировать

Бывший футболист сборной Бразилии Луис Фабиано, который известен в Европе по своим выступлениям за «Севилью», принял решение завершить профессиональную карьеру. Последним местом работы 41-летнего нападающего была местная «Васку да Гама».

За национальную команду своей страны Фабиано сыграл 45 матчей, в которых забил 28 мячей. На чемпионате мира в 2010 году в Южной Африке он считался основным форвардом при тогдашнем наставнике Дунге.

Что касается выступлений на клубном уровне, то экс-футболист отметился 72 голами в чемпионате Испании, приняв при этом участие в 149 поединках. Вместе с «Севильей» он побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, а в составе сборной становился триумфатором Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

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Луис Фабиано
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