Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

35-летний Халк признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии

11 Декабря 2021 • 12:35 Комментировать (1)

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, который ныне выступает у себя на родине за «Атлетико Минейро», получил несколько наград по итогам завершившегося чемпионата Бразилии.

35-летний исполнитель посредством своего инстаграм-аккаунта сообщил, что его признали лучшим футболистом и нападающим элитного дивизиона бразильского чемпионата.

Напомним, что «Атлетико Минейро» стал чемпионом страны впервые за 50 лет. На счету Халка 19 забитых мячей и семь результативных передач в 35 проведенных матчах Серии А.

За «Зенит» бразилец играл с 2012 по 2016 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Халк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
11 Декабря 2021 в 13:28
А пару лет назад все говорили что Халк уже пенсионер и нам не нужен)) Лучше бы был Халк, чем Малком.)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
12:35 · Бразилия
35-летний Халк признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии 1
08 Декабря
17:35 · Бразилия
​Пеле снова госпитализирован
05 Декабря
00:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается переманить к себе нападающего «Фламенго» слухи
03 Декабря
21:15 · Казахстан
Халк переберётся в чемпионат Казахстана слухи
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» нацелился на защитника «Зенита»
08:18 · Бразилия
​Гол Халка помог «Атлетико Минейро» стать чемпионом Бразилии впервые за 50 лет
01 Декабря
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на экс-форварда «Интера» 1
18 Ноября
22:51 · Бразилия
Луис ​Адриано хочет уйти из «Палмейраса» после завершения сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на бразильского полузащитника 2
16 Ноября
11:12 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет подписать Тьяго Силву
04 Ноября
10:08 · Англия. Премьер-лига
Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на бразильский клуб
29 Октября
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов заплатить огромные деньги за ещё одного бразильского вундеркинда 2
25 Октября
11:58 · Испания. Ла Лига
Марсело, ставший запасным в «Реале», определился с новым клубом 2
22 Октября
15:46 · Бразилия
​Роналдиньо не жалеет, что много гулял во время карьеры
19 Октября
19:43 · Бразилия
Бразильский футболист дисквалифицирован на два года за удар арбитра по голове
Все новости
Рекомендуем