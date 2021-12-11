35-летний Халк признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, который ныне выступает у себя на родине за «Атлетико Минейро», получил несколько наград по итогам завершившегося чемпионата Бразилии.

35-летний исполнитель посредством своего инстаграм-аккаунта сообщил, что его признали лучшим футболистом и нападающим элитного дивизиона бразильского чемпионата.

Напомним, что «Атлетико Минейро» стал чемпионом страны впервые за 50 лет. На счету Халка 19 забитых мячей и семь результативных передач в 35 проведенных матчах Серии А.

За «Зенит» бразилец играл с 2012 по 2016 год.