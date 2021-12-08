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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пеле снова госпитализирован

08 Декабря 2021 • 17:35 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки. Как сообщает Globo, ссылаясь на данные больницы, состояние Короля футбола стабильно – он должен быть выписан в ближайшие дни.

Напомним, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в сентябре. В октябре одному из самых известных игроков в истории футбола исполнился 81 год.

В составе сборной Бразилии Пеле три раза становился чемпионом мира – на турнирах 1958, 1962 и 1970 годов.

Ранее Пеле поздравил Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча» в его карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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