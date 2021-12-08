​Пеле снова госпитализирован

Известный в прошлом бразильский футболист Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки. Как сообщает Globo, ссылаясь на данные больницы, состояние Короля футбола стабильно – он должен быть выписан в ближайшие дни.

Напомним, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в сентябре. В октябре одному из самых известных игроков в истории футбола исполнился 81 год.

В составе сборной Бразилии Пеле три раза становился чемпионом мира – на турнирах 1958, 1962 и 1970 годов.

Ранее Пеле поздравил Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча» в его карьере.