«Атлетико Минейро» оформил чемпионство в бразильской Серии А. Титул чемпиона клуб смог завоевать второй раз в истории – впервые это случилось ещё в 1971 году.
«Атлетико» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы благодаря гостевой победе над клубом «Баия» с результатом 3:2. Все голы были забиты в отрезок с 62-й по 78-ю минуту, причём хозяева вели со счётом 2:0. «Атлетико Минейро» не огорчился и быстро ответил тремя результативными ударами. Один из голов на свой счёт записал экс-форвард «Зенита» Халк – он реализовал одиннадцатиметровый удар.
Добавим, что второе место в чемпионате Бразилии точно займёт «Фламенго».
Протокол игры
|Байя
|2:3
|Атлетико Минейро
|(1:0) Отавио Луис 62'
|(2:0) Gilberto IV 66'
|73' Халк Живанилдо (2:1)
|74' Keno (2:2)
|78' Keno (2:3)
Danilo XVI • Nino Paraiba • Конти Херман • Отавио Луис • Matheus Bahia • Мугни Лукас 34' 77' ( Родальега Уго ( 77') • Патрик II • Росси • Rodriguinho I 79' ( Ronaldo Cesar ( 79') • Рай 86' ( Juan Pablo Ramirez ( 86') • Gilberto IV 77' ( Daniel XII ( 77' ) 89'
Запасные: Gustavo Henrique • Лижжер Морейра • Raniele • Mateus Claus • Renan Guedes • Новаес Пальярес Луис Густаво • Fernando Edson • Marcelo XIII
Эверсон • Феррейра Мариано • Nathan VI • Алонсо Хуниор • Арана Гильерме • 45'Сарачо Федерико 82' ( Igor Rabello ( 82') • Че Че • Варгас Эдуардо 69' ( Натан Аллан ( 69' ) • 87'Фернандес Игнасио 69' ( Саша Эдуардо ( 69' ) • 80'Keno 86' ( Додо Родолфо ( 86') • Халк Живанилдо
Запасные: Франко Алан • Micael • Echapora • Calebe • Antonio Neto • Рафаэл Пирес • Guga3 • Hyoran
03 декабря.