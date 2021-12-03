​Гол Халка помог «Атлетико Минейро» стать чемпионом Бразилии впервые за 50 лет

«Атлетико Минейро» оформил чемпионство в бразильской Серии А. Титул чемпиона клуб смог завоевать второй раз в истории – впервые это случилось ещё в 1971 году.

«Атлетико» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы благодаря гостевой победе над клубом «Баия» с результатом 3:2. Все голы были забиты в отрезок с 62-й по 78-ю минуту, причём хозяева вели со счётом 2:0. «Атлетико Минейро» не огорчился и быстро ответил тремя результативными ударами. Один из голов на свой счёт записал экс-форвард «Зенита» Халк – он реализовал одиннадцатиметровый удар.

Добавим, что второе место в чемпионате Бразилии точно займёт «Фламенго».