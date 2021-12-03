Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 297 Комментарии
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Гол Халка помог «Атлетико Минейро» стать чемпионом Бразилии впервые за 50 лет

03 Декабря 2021 • 08:18 Комментировать
Байя
2:3
Атлетико Минейро
окончен

«Атлетико Минейро» оформил чемпионство в бразильской Серии А. Титул чемпиона клуб смог завоевать второй раз в истории – впервые это случилось ещё в 1971 году.

«Атлетико» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы благодаря гостевой победе над клубом «Баия» с результатом 3:2. Все голы были забиты в отрезок с 62-й по 78-ю минуту, причём хозяева вели со счётом 2:0. «Атлетико Минейро» не огорчился и быстро ответил тремя результативными ударами. Один из голов на свой счёт записал экс-форвард «Зенита» Халк – он реализовал одиннадцатиметровый удар.

Добавим, что второе место в чемпионате Бразилии точно займёт «Фламенго».  

Протокол игры  
Байя 2:3 Атлетико Минейро
(1:0) Отавио Луис 62'    
(2:0) Gilberto IV 66'    
    73' Халк Живанилдо (2:1)
    74' Keno (2:2)
    78' Keno (2:3)
Danilo XVI Nino Paraiba Конти Херман Отавио Луис Matheus Bahia Мугни Лукас   34'   77' (Родальега Уго (   77') Патрик II Росси Rodriguinho I   79' (Ronaldo Cesar (   79') Рай   86' (Juan Pablo Ramirez (   86') Gilberto IV   77' (Daniel XII (   77'   89')
Запасные: Gustavo Henrique Лижжер Морейра Raniele Mateus Claus Renan Guedes Новаес Пальярес Луис Густаво Fernando Edson Marcelo XIII
Эверсон Феррейра Мариано Nathan VI Алонсо Хуниор Арана Гильерме   45' Сарачо Федерико   82' (Igor Rabello (   82') Че Че Варгас Эдуардо   69' (Натан Аллан (   69'   87') Фернандес Игнасио   69' (Саша Эдуардо (   69'   80') Keno   86' (Додо Родолфо (   86') Халк Живанилдо
Запасные: Франко Алан Micael Echapora Calebe Antonio Neto Рафаэл Пирес Guga3 Hyoran
03 декабря.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Минейро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.12  01:00 Атлетико Паранаэнсе ... Куяба
04.12  02:00 Спорт Ресифи ... Фламенго
04.12  02:00 Шапекоэнсе ... Атлетико Гойяненсе
04.12  03:00 Форталеза ... Жувентуде
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Декабря
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» нацелился на защитника «Зенита»
08:18 · Бразилия
​Гол Халка помог «Атлетико Минейро» стать чемпионом Бразилии впервые за 50 лет
01 Декабря
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на экс-форварда «Интера» 1
18 Ноября
22:51 · Бразилия
Луис ​Адриано хочет уйти из «Палмейраса» после завершения сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на бразильского полузащитника 2
16 Ноября
11:12 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет подписать Тьяго Силву
04 Ноября
10:08 · Англия. Премьер-лига
Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на бразильский клуб
29 Октября
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов заплатить огромные деньги за ещё одного бразильского вундеркинда 2
25 Октября
11:58 · Испания. Ла Лига
Марсело, ставший запасным в «Реале», определился с новым клубом 2
22 Октября
15:46 · Бразилия
​Роналдиньо не жалеет, что много гулял во время карьеры
19 Октября
19:43 · Бразилия
Бразильский футболист дисквалифицирован на два года за удар арбитра по голове
18 Октября
09:13 · Бразилия
Дани Алвес может остаться в чемпионате Бразилии
14 Октября
08:16 · Бразилия
Рожерио Сени назначен главным тренером «Сан-Паулу» официально
00:21 · Бразилия
Креспо больше не тренирует «Сан-Паулу»
00:09 · Бразилия
Игроки «Крузейро» объявили забастовку
Все новости
Рекомендуем