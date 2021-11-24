Новая Суперлига! Теперь в Бразилии

Футбол остаётся привлекательной сферой для инвестиций. Пока в Европе идея Суперлиги не прижилась, на другом континенте пытаются реализовать другой амбициозный план. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о планах в Бразилии.

В скором времени чемпионат Бразилии может кардинально измениться, что повлечёт за собой ряд последствий для европейского футбола. В стране собираются создать свою Суперлигу. Этот план не столь амбициозен, как тот, что недавно пытались претворить в жизнь в Европе, но всё равно важный.

Ещё в июле появились первые сообщения, что в чемпионат Бразилии могут прийти инвестиции в размере от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. Тогда в целом это выглядело простым сообщением. Различных планов всегда много, но до какой-то серьёзной стадии развития доходят единицы из них. Однако сейчас этот план получил развитие. Кажется, футбол в Бразилии может измениться.

Очередной план изменений в футболе вновь не обходится без американцев. Сообщается, что за новым проектом бразильской Суперлиги стоит сильная команда. Это бывший вице-президент ESPN Скотт Джулиелмино, один из учредителей Relevent Sports Карл Стиллитано, основатель Sport by Fort Рикардо Форт, бразильский спортивный юрист Флавио Звейтлер и директор бразильской инвестиционной компании Cremon Participacoes Лоуренс Маграт. Их консультантом называется Рик Парри, который превратил чемпионат Англии в Премьер-лигу, которую мы сейчас все знаем.

Президент «Сан-Паулу» Жулио Касарес уже отметил, что раньше было много попыток изменить бразильский футбол, но сейчас есть большая разница. «Мы не только получим прямые инвестиции в клубы, но здесь присутствуют опытные профессионалы, которые работали в больших лигах, чтобы сделать бразильскую футбольную лигу значимой», - отметил он.

Сейчас футбол в Бразилии напоминает Дикий Запад. Клубы без остановки играют 11 месяцев в году. Помимо чемпионата, который идёт 9 месяцев, есть ещё чемпионаты штатов, которые занимают ещё два месяца. Эти местные турниры в Бразилии отменять не хотят – это важная традиция, и клубы намерены продолжать сражаться на этом уровне. Однако сейчас чемпионат штата имеет важную роль. Это ещё один турнир, на матчи которого приходят скауты иностранных клубов. Бразильские клубы живут за счёт продаж футболистов, так что им важно проводить кучу матчей, чтобы больше футболистов могли участвовать в разных встречах и рекламировать себя.

Изначально старт новой лиги планировался на 2022 год, но Рикардо Форт считает, что более реальным сроком выглядит 2023 год. Отдельной проблемой является действующий телевизионный контракт. Соглашение TV Globo на показ чемпионата Бразилии действует до 2024 года. Потенциальные инвесторы уже заявили, что при любом раскладе будут уважать действующие контракты, но в 2025-м они ожидают пересмотра условий.

При этом сами инициаторы нового проекта понимают все сложность. «Многие до нас предпринимали все усилия, но не смогли изменить ситуацию. Честно говоря, думаю, что шансы на изменения невысокие. Но в то же время мы никогда не были ближе к переменам», – отметил Рикардо Форт.

Если в Бразилии появится финансово устойчивая лига, это может серьёзно поменять ситуацию на трансферном рынке. Сейчас все местные клубы заточены на воспитание и продажу футболистов, это приносит главную часть бюджета. Однако в случае получения серьёзного вливания от телевизионного контракта необходимость продавать всех на не всегда выгодных условиях отпадёт. Более того, бразильские клубы смогут активно усиливаться игроками из соседних южноамериканских стран. В общем, надо внимательно следить за изменениями в Бразилии.

Андрей Центров