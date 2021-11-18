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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис ​Адриано хочет уйти из «Палмейраса» после завершения сезона

18 Ноября 2021 • 22:51 Комментировать

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано, который играет за бразильский «Палмейрас», хочет уйти из клуба в межсезонье, информирует Goal.

У бразильца действующий договор истекает летом 2023 года. Однако 34-летний форвард готов уйти из «Палмейраса» раньше.

У футболиста сложились напряжённые отношения с болельщиками команды. По этой причине он намерен сменить клуб.

В поединке чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» Луиса освистали собственные болельщики.

Сейчас 50% контракта принадлежат «Палмейрасу», а ещё 50% — московскому «Спартаку».

В текущем сезоне Адриано сыграл в 37 поединках, записав в актив 5 голов и 4 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Луис Адриано
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