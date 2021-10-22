​Роналдиньо не жалеет, что много гулял во время карьеры

Известный в прошлом футболист Роналдиньо высказался по поводу своей карьеры. Бразилец выдавал настоящую магию на футбольном поле, но при этом его подход к делу был не самым профессиональным с точки зрения режима.

«Я не жалею о своём прошлом. Не думаю, что у меня получилась бы более звёздная и приносящая большее удовольствие карьера, если бы я не ходил на вечеринки. Я ни о чём не жалею и всем доволен. Мне повезло, что Бог дал мне так много. Я считаю себя счастливчиком», - высказался Роналдиньо для Le Parisien.

Отметим, что в Европе Роналдиньо поиграл за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». Уже после карьеры у бразильца возникали проблемы с законом.