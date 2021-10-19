Бразильский футболист дисквалифицирован на два года за удар арбитра по голове

В Бразилии футболист ударил арбитра по голове и узнал наказание за свой проступок. Вильям Рибейро из «Сан-Паулу» в матче с «Гуарани» получил желтую карточку и нанес судье удар в голову, предварительно повалив его на газон. Тут же подоспели другие футболисты и оттащили Рибейро в сторону. Рефери Родриго Кривельяро оказался в больнице.

«Сан-Паулу» расторг контракт с провинившимся игроком, а позже он был дисквалифицирован на два года. Учитывая, что Рибейро сейчас 30 лет, нельзя исключать, что он не вернется на поле на топ-уровне.

Сам футболист признал, что был не прав, и принес извинения пострадавшему.