Дани Алвес может остаться в чемпионате Бразилии

Фланговый защитник Дани Алвес, расторгнувший трудовое соглашение с «Сан-Паулу», может задержаться в бразильском чемпионате. По сообщениям Todofichajes, 38-летний игрок попал в сферу интересов «Фламенго». Стороны уже вступили в переговоры и могут заключить трудовое соглашение этой зимой.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Алвеса в каталонскую «Барселону». Защитник заявил, что готов играть в составе «сине-гранатовых» за минимальную зарплату.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Также в Европе он поиграл в составе «Севильи», туринского «Ювентуса» и французского «ПСЖ».