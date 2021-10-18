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Чемпионат Бразилии. Серия А

Дани Алвес может остаться в чемпионате Бразилии

18 Октября 2021 • 09:13 Комментировать

Фланговый защитник Дани Алвес, расторгнувший трудовое соглашение с «Сан-Паулу», может задержаться в бразильском чемпионате. По сообщениям Todofichajes, 38-летний игрок попал в сферу интересов «Фламенго». Стороны уже вступили в переговоры и могут заключить трудовое соглашение этой зимой.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Алвеса в каталонскую «Барселону». Защитник заявил, что готов играть в составе «сине-гранатовых» за минимальную зарплату.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Также в Европе он поиграл в составе «Севильи», туринского «Ювентуса» и французского «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Дани Алвес
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