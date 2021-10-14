Известный в прошлом бразильский голкипер Рожерио Сени трудоустроился в «Сан-Паулу». Он занял пост главного тренера команды после увольнения аргентинского специалиста Эрнана Креспо. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, что Сени в бытность футболистом защищал ворота «Сан-Паулу» на протяжении 13 сезонов.

В данный момент коллектив располагается на 13 месте в турнирной таблице бразильского чемпионата. Следующий поединок команда проведет на своем поле против «Сеары», игра пройдет в пятницу, 15 октября.