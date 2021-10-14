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Чемпионат Бразилии. Серия А

Креспо больше не тренирует «Сан-Паулу»

14 Октября 2021 • 00:21 Комментировать

Аргентинский тренер Эрнан Креспо уволен с поста наставника бразильского «Сан-Паулу».

Официальный сайт клуба сообщил, что стороны расстались по взаимному согласию.

«Сан-Паулу» благодарит Эрнана за профессионализм, труд и самоотверженность, проявленные на протяжении всего периода сотрудничества», — говорится в сообщении, которое доступно на сайте команды.

Креспо стал работать с «Сан-Паулу» в феврале 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат штата Сан-Паулу. Сейчас «Сан-Паулу» находится на 13-й строчке в бразильской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрнан Креспо Сан-Паулу
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