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Чемпионат Бразилии. Серия А

Дани Алвес имеет предложения от клубов из пяти стран

12 Октября 2021 • 08:29 Комментировать

Опытный бразильский защитник Дани Алвес, который находится в статусе свободного агента, подыскивает себе новую команду. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, заинтересованность в услугах 38-летнего игрока проявляют клубы из Бразилии, Аргентины, США, Катара и Саудовской Аравии.

Последним местом работы Алвеса был «Сан-Паулу». Стороны расторгли трудовое соглашение из-за задолженности по заработной плате.

В Европе защитник известен по выступлениям за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

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Дани Алвес
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13.10  01:00 Брагантино ... Атлетико Гойяненсе 1.64 3.8 5.2
13.10  03:30 Байя ... Палмейрас Сан-Паулу 3.2 3.25 2.22
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