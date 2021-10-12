Дани Алвес имеет предложения от клубов из пяти стран

Опытный бразильский защитник Дани Алвес, который находится в статусе свободного агента, подыскивает себе новую команду. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, заинтересованность в услугах 38-летнего игрока проявляют клубы из Бразилии, Аргентины, США, Катара и Саудовской Аравии.

Последним местом работы Алвеса был «Сан-Паулу». Стороны расторгли трудовое соглашение из-за задолженности по заработной плате.

В Европе защитник известен по выступлениям за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».