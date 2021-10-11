Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки от коронавируса

Политик Жаир Болсонаро, который является президентом Бразилии, не смог попасть на поединок национального чемпионата между «Сантосом» и «Гремио». Как сообщает портал Goal.com, главу страны не пустили на стадион, поскольку у него нет прививки от коронавирусной инфекции.

«Зачем мне нужен этот сертификат о вакцинации? Я просто хотел посмотреть футбольный поединок. Но мне сказали, что без прививки нельзя пройти на стадион. Да у меня больше антител, чем у любого из вакцинированных», - выразил возмущение Болсонаро.

В чемпионате Бразилии недавно начали допускать болельщиков на стадионы. При этом отмечается, что во многих городах требуют жесткого соблюдения медицинского протокола.