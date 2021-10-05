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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В Бразилии футболиста арестовали за избиение судьи

05 Октября 2021 • 14:35 Комментировать

Понедельничный матч в шестом дивизионе чемпионата Бразилии между командами «Гуарани» и «Сан-Паулу РС» не был доигран. По ходу второго тайма произошёл ужасный инцидент - футболист гостей Уильям Рибейро нанёс арбитру несколько серьёзных ударов.

Судя по кадрам, от ударов арбитр Родриго Кривелларо потерял сознание. На помощь рефери поспешили футболисты и медики.

Портал Goal.com рассказывает о том, что Уильям Рибейро был арестован. «Сан-Паулу РС» извинился за случившееся и расторг контракт с футболистом. Об этом в своём заявлении сообщил президент клуба Дельвид Гуларт Перейра.

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