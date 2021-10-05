Игрока, принадлежащего «МЮ», отстранят на шесть матчей за нарушение правил карантина

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, который текущий сезон проводит в аренде в бразильском «Фламенго», будет дисквалифицирован на шесть поединков. Причиной этому стали нарушения карантинных правил, введенных на территории страны в связи с коронавирусной ситуацией.

Британское издание Daily Star сообщает, что клуб пытался обмануть руководство лиги, соврав о сроке пребывания футболиста на самоизоляции. Граждане, которые прибывают в Бразилию из Великобритании, должны находится на карантине 14 дней, когда Перейра присоединился к команде уже спустя семь суток.

Помимо отстранения полузащитника, штрафом будет также наказан «Фламенго».