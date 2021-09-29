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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пеле показал видео, на котором он играет в мяч с физиотерапевтом видео

29 Сентября 2021 • 10:28 Комментировать

Легенда футбола Пеле продолжает восстанавливаться после операции по удалению опухоли в толстой кишке. 80-летний бразилец опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, на котором он играет в мяч с физиотерапевтом. Пеле определённо находится в отличном расположении духа, хотя недавно его несколько раз переводили в отделение интенсивной терапии.

«Физиотерапевт Камила помогает мне размяться, чтобы вернуться на поле. Размер вызова неважен. Секрет в том, чтобы отмечать каждую маленькую победу на этом пути», - подписал видео Король футбола.

Отметим, что Пеле является трёхкратным чемпионом мира.


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Пеле
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