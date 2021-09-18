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Бразилия

Пеле рассказал о своём самочувствии

18 Сентября 2021 • 09:57 Комментировать

Легендарный бразильский футболист Пеле поведал о своем самочувствии. В пятницу, 17 сентября, стало известно о возвращении «Короля футбола» из обычной палаты в отделение интенсивной терапии.

«Друзья, я иду на поправку. Меня навещали мои родные, я продолжаю улыбаться. Благодарю всех за вашу поддержку и любовь», - гласит сообщение 80-летнего бразильца в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в начале сентября ветеран перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

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Пеле
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