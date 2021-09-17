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Бразилия

​Дочь Пеле прокомментировала его возвращение в отделение интенсивной терапии

17 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать

В начале осени легендарный футболист Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Недавно бразильца перевели в обычную палату, но теперь он вернулся в отделение интенсивной терапии, что обеспокоило футбольных фанатов по всему миру.

Дочь 80-летнего Пеле по имени Кели посредством публикации на своей страничке в «Инстаграме» прокомментировала ситуацию.

«Это обычный сценарий выздоровления мужчины после такой операции в таком возрасте. Бывает, за двумя шагами вперёд следует один шаг назад», - написала Кели, успокаивая болельщиков.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира.

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