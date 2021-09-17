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Бразилия

​Пеле снова в отделении интенсивной терапии

17 Сентября 2021 • 21:53 Комментировать

Известный в прошлом футболист Пеле снова оказался в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает бразильский филиал ESPN.

Состояние Короля футбола остаётся стабильным. Решение о возвращении Пеле в отделение интенсивной терапии связано с мерой предосторожности для более тщательного контроля за состоянием здоровья пациента. Поводом стал случившийся в четверг вечером рефлюкс.

Напомним, что в начале сентября Пеле перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. 80-летний бразилец вскоре после этого был переведён в обычную палату и даже сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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