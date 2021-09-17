​Пеле снова в отделении интенсивной терапии

Известный в прошлом футболист Пеле снова оказался в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает бразильский филиал ESPN.

Состояние Короля футбола остаётся стабильным. Решение о возвращении Пеле в отделение интенсивной терапии связано с мерой предосторожности для более тщательного контроля за состоянием здоровья пациента. Поводом стал случившийся в четверг вечером рефлюкс.

Напомним, что в начале сентября Пеле перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. 80-летний бразилец вскоре после этого был переведён в обычную палату и даже сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».