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Бразилия

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фламенго»

17 Сентября 2021 • 17:47 Комментировать
Фламенго
...
Гремио
20.09 02:30

Футболист сборной Бразилии Дани Алвес, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в «Фламенго», передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, бразильский клуб готов предложить игроку контракт.

Ранее Алвес покинул «Сан-Паулу», так как клуб задержал зарплату игроку. Он выступал за команду на протяжении двух последних лет.

В Европе бразилец наиболее известен по выступлениям за «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ». В составе каталонского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что ранее состав состав «Фламенго» пополнил бывший защитник «Арсенала» и сборной Бразилии Давид Луис.

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Фламенго Дани Алвес
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