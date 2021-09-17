«Сан-Паулу» официально объявил, что 38-летний защитник Дани Алвес расторг контракт с клубом, который был рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что бразилец намерен покинуть команду из-за долгов по зарплате.

Теперь Алвес, являющийся самым титулованным игроком в истории футбола, получил статус свободного агента. Согласно различным слухам, бывший футболист «Барселоны» может продолжить карьеру в чемпионатах ОАЭ или же Саудовской Аравии.

Напомним, что летом возрастной защитник отправился в составе сборной Бразилии на Олимпийские игры, где выиграл вместе с командой золотые медали, одолев в финале испанцев.