Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Бразилия

Дани Алвес расторг контракт с «Сан-Паулу» официально

17 Сентября 2021 • 08:35 Комментировать
Сан-Паулу
...
Атлетико Гойяненсе
19.09 22:00

«Сан-Паулу» официально объявил, что 38-летний защитник Дани Алвес расторг контракт с клубом, который был рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что бразилец намерен покинуть команду из-за долгов по зарплате.

Теперь Алвес, являющийся самым титулованным игроком в истории футбола, получил статус свободного агента. Согласно различным слухам, бывший футболист «Барселоны» может продолжить карьеру в чемпионатах ОАЭ или же Саудовской Аравии.

Напомним, что летом возрастной защитник отправился в составе сборной Бразилии на Олимпийские игры, где выиграл вместе с командой золотые медали, одолев в финале испанцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Сан-Паулу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
08:35 · Бразилия
Дани Алвес расторг контракт с «Сан-Паулу» официально
14 Сентября
23:14 · Бразилия
​Пеле стало лучше
11:35 · Бразилия
Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья отца
12 Сентября
10:25 · Бразилия
​Виллиан не сыграет за «Коринтианс» после угрозы ареста
00:34 · Бразилия
​Давид Луис стал игроком «Фламенго» официально
11 Сентября
09:51 · Бразилия
Дани Алвес может продолжить карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии
10 Сентября
23:28 · Бразилия
Глава бразильской федерации попытался откупиться от наказания тонной собачьего корма
21:17 · Бразилия
Дани Алвес уходит из «Сан-Паулу»
09 Сентября
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда «Атлетико Минейро» опроверг слухи о предложении от ЦСКА
09:35 · Бразилия
Давид Луис может перейти в «Фламенго»
07 Сентября
21:14 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан: «В «Арсенале» я не был счастлив» 1
18:03 · Англия. Премьер-лига
Лукас Моура заговорил о возможности возвращения в Бразилию
06 Сентября
23:23 · Бразилия
Пеле успешно перенёс операцию
19:33 · Бразилия
​У Пеле выявили проблему со здоровьем
31 Августа
22:41 · Бразилия
Пеле отреагировал на слухи о своей госпитализации
Все новости
Рекомендуем