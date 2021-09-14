​Пеле стало лучше

Король футбола Пеле обратился к миллионам своих фанатов посредством публикации в «Инстаграме». Бразилец поблагодарил людей за поддержку, а также сообщил, что его уже перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

«Я становлюсь счастливее с каждым днём, настраиваюсь сыграть 90 минут плюс дополнительное время», - написал 80-летний Пеле.

Отметим, что недавно Пеле перенёс хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле почти всю свою карьеру провёл в «Сантосе». Со сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.