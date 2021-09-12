​Виллиан не сыграет за «Коринтианс» после угрозы ареста

В Бразилии власти продолжают пристально следить за соблюдением карантина. Как сообщает Globo Esporte, представители местного Национального агентства наблюдения за здоровьем приходили домой к Виллиану, но не застали футболиста дома. Тогда представитель агентства посетил отель, где «Коринтианс» остановился перед воскресным матчем с «Атлетико Гоияниенсе». С Виллианом представитель не встречался, зато он поговорил с членами делегации клуба. До них было донесено, что в случае выхода на поле Виллиан будет арестован за несоблюдение карантина длиной в 14 дней.

Виллиан прибыл в Бразилию 1 сентября.