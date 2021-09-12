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Бразилия

​Виллиан не сыграет за «Коринтианс» после угрозы ареста

12 Сентября 2021 • 10:25 Комментировать
Атлетико Гойяненсе
...
Коринтианс
3.25 3.00 2.45
Через 13 ч. 2 мин.

В Бразилии власти продолжают пристально следить за соблюдением карантина. Как сообщает Globo Esporte, представители местного Национального агентства наблюдения за здоровьем приходили домой к Виллиану, но не застали футболиста дома. Тогда представитель агентства посетил отель, где «Коринтианс» остановился перед воскресным матчем с «Атлетико Гоияниенсе». С Виллианом представитель не встречался, зато он поговорил с членами делегации клуба. До них было донесено, что в случае выхода на поле Виллиан будет арестован за несоблюдение карантина длиной в 14 дней.

Виллиан прибыл в Бразилию 1 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Виллиан
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13.09  00:15 Атлетико Гойяненсе ... Коринтианс
13.09  02:30 Флуминенсе ... Сан-Паулу
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