Бразильский защитник Давид Луис продолжит карьеру на родине. О подписании контракта с 34-летним футболистом сообщил «Фламенго». Луис поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца 2022 календарного года.

Давид Луис выступал в Европе на протяжении четырнадцати с половиной лет. Защитник поиграл за «Бенфику», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». В последний день июня срок его трудового договора с «канонирами» истёк, и футболист обрёл статус свободного агента. Как следствие, «Фламенго» Давид Луис достался бесплатно.

Добавим, что Давид Луис имеет за плечами 57 игр за сборную Бразилии в период с 2010 по 2017 год.