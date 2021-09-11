Дани Алвес может продолжить карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес может хорошенько подзаработать на закате карьеры. 38-летний футболист имеет выгодные предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Последние два года защитник выступал на родине за «Сан-Паулу». Недавно отношения между сторонами ухудшились из-за долгов по заработной плате. В связи с этим Алвес принял решение расторгнуть контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

В составе «Сан-Паулу» Алвес провел 75 поединков и отметился восемью голами.