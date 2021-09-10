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Бразилия

Глава бразильской федерации попытался откупиться от наказания тонной собачьего корма

10 Сентября 2021 • 23:28 Комментировать

Президент бразильской футбольной ассоциации Рожерио Кабокло постоянно попадает в скандальные хроники и на днях отметился очередной выходкой, продемонстрировав оригинальное чувство юмора.

Летом Кабокло отстранили от исполнения своих обязанностей на один год за сексуальные домогательства в пьяном виде к подчиненной. Чиновник обозвал девушку собакой женского рода и предлагал ей отведать собачий корм.

Для того, чтобы сохранить работу и избежать более серьезных проблем, Кабокло занялся благотворительностью и купил тонну собачьего корма приюту для животных.

Неудивительно, что в этой стране власти пытаются депортировать футболистов прямо во время игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Курьёз Рожерио Кабокло
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