Глава бразильской федерации попытался откупиться от наказания тонной собачьего корма

Президент бразильской футбольной ассоциации Рожерио Кабокло постоянно попадает в скандальные хроники и на днях отметился очередной выходкой, продемонстрировав оригинальное чувство юмора.

Летом Кабокло отстранили от исполнения своих обязанностей на один год за сексуальные домогательства в пьяном виде к подчиненной. Чиновник обозвал девушку собакой женского рода и предлагал ей отведать собачий корм.

Для того, чтобы сохранить работу и избежать более серьезных проблем, Кабокло занялся благотворительностью и купил тонну собачьего корма приюту для животных.

Неудивительно, что в этой стране власти пытаются депортировать футболистов прямо во время игры.