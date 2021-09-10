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Бразилия

Дани Алвес уходит из «Сан-Паулу»

10 Сентября 2021 • 21:17 Комментировать

Капитан «Сан-Паулу» Дани Алвес близок к расторжению контракта со своим клубом. Как сообщают Globo Esporte и  TycSports, 38-летний бразилец  недополучает зарплату, прописанную в контракте. Руководство клуба пыталось предложить Алвесу согласиться на рассрочку или другие финансовые условия, но тот ответил отказом. Таким образом, после паузы на международные матчи Дани Алвес больше не будет играть в «Сан-Паулу». Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего года. В текущем сезоне в активе звездного футболиста один гол в 22 матчах.

Напомним, что Алвес поиграл в «Севилье», «Барселоне», «Ювентусе» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Сан-Паулу
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