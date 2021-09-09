Давид Луис может перейти в «Фламенго»

Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, передаёт журналист Николо Скира. Сообщается, что интерес к футболисту проявляет «Фламенго».

Напомним, что Луис находится без клуба с 1 июля. Ранее он выступал за «Арсенал», который решил не продлевать контракт с 34-летним бразильцем. В составе «канониров» он выступал с 2019 года. За это время он сыграл 73 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В Европе он также известен по выступлениям за «Челси», «ПСЖ» и «Бенфику». Ранее сообщалось, что он может стать игроком итальянской «Салернитаны».