Пеле успешно перенёс операцию

Легендарный бразильский футболист Пеле был вынужден лечь под скальпель хирурга.

«Король футбола» был госпитализирован с проблемой, связанной с образованием опухоли в толстой кишке. 80-летний бразилец поблагодарил докторов и подчеркнул, что чувствует себя хорошо после перенесённой операции.

«В минувшую субботу была произведена операция по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Доктора обнаружили опухоль во время тестов.

Так сложилось, что я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я выйду на эту игру с большим оптимизмом и улыбкой на устах», - отметил Пеле в своём аккаунте в «Инстаграм».