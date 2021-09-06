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Бразилия

Пеле успешно перенёс операцию

06 Сентября 2021 • 23:23 Комментировать

Легендарный бразильский футболист Пеле был вынужден лечь под скальпель хирурга.

«Король футбола» был госпитализирован с проблемой, связанной с образованием опухоли в толстой кишке. 80-летний бразилец поблагодарил докторов и подчеркнул, что чувствует себя хорошо после перенесённой операции.

«В минувшую субботу была произведена операция по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Доктора обнаружили опухоль во время тестов.

Так сложилось, что я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я выйду на эту игру с большим оптимизмом и улыбкой на устах», - отметил Пеле в своём аккаунте в «Инстаграм».

 

 

 

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Пеле
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