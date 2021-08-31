Пеле отреагировал на слухи о своей госпитализации

Король футбола Пеле отреагировал на информацию, которая оказалась в СМИ. Сообщалось, что легендарный бразильский футболист почувствовал себя плохо и был в срочном порядке госпитализирован.

«Ребята, я не падал в обморок и здоров. Я просто сдам анализы, которые раньше не мог сдать из-за пандемии», - написал 80-летний Пеле на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Пеле является трёхкратным чемпионом мира. Сборная Бразилии с Пеле в составе выигрывала мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

Добавим, что Пеле завершил карьеру футболиста в 1977 году. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».