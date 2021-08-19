Диего Коста: «Мы настроены выигрывать титулы, не нужно бояться заявлять об этом»

Бразильский испанец Диего Коста, перешедший на правах свободного агента в клуб своей родной страны «Атлетико Минейро», на первой пресс-конференции на новом месте рассказал о своих амбициях на следующий этап своей карьеры.

«Я пришел сюда, чтобы дать команде что-то из своего опыта, помочь что-то завоевать. Мы настроены выигрывать титулы, не нужно бояться об этом заявлять. Я хочу войти в историю этого клуба», - сказал Коста.

Для Диего Косты выступления за «Атлетико Минейро» станут первыми в Бразилии. Ранее вся его карьера развивалась в Европе. Он выступал за «Райо Вальекано», «Сельту» и «Атлетико» Мадрид в Испании, а также за «Челси» в Англии.