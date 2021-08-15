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Бразилия

Диего Коста стал игроком «Атлетико Минейро» официально

15 Августа 2021 • 09:28 Комментировать
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Диего Коста, наконец, трудоустроился. «Атлетико Минейро» объявил о переходе испанского форварда в свои ряды. Условия, на которых 32-летний футболист подписал контракт, не разглашаются.

Как известно,  Диего Коста имеет бразильский паспорт. При этом за клуб из Бразилии нападающий будет выступать впервые в своей карьере.

Напомним, что с начала 2021 календарного года Коста пребывал в статусе свободного агента. Футболист расторг контракт с «Атлетико» из Мадрида по личным причинам.

32-летний Диего Коста оценивается специалистами портала transfermarkt в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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