Диего Коста, наконец, трудоустроился. «Атлетико Минейро» объявил о переходе испанского форварда в свои ряды. Условия, на которых 32-летний футболист подписал контракт, не разглашаются.

Как известно, Диего Коста имеет бразильский паспорт. При этом за клуб из Бразилии нападающий будет выступать впервые в своей карьере.

Напомним, что с начала 2021 календарного года Коста пребывал в статусе свободного агента. Футболист расторг контракт с «Атлетико» из Мадрида по личным причинам.

32-летний Диего Коста оценивается специалистами портала transfermarkt в 6 миллионов евро.