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Бразилия

Диего Коста согласовал контракт с клубом из Бразилии

12 Августа 2021 • 08:43 Комментировать
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Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильском чемпионате. Испанский нападающий завершает переговоры с «Атлетико Минейро». Об этом информирует портал Goal.

Журналисты отмечают, что стороны близки к подписанию контракта. Заработная плата 32-летнего голеадора составит 2,6 миллиона евро в год.

В настоящий момент Диего находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был «Атлетико».

Ранее сообщалось об интересе к Косте из Португалии и Англии. Подписать нападающего хотели «Бенфика» и «Вест Хэм» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Минейро Диего Коста Трансферы футбола - лето 2021
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