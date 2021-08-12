Диего Коста согласовал контракт с клубом из Бразилии

Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильском чемпионате. Испанский нападающий завершает переговоры с «Атлетико Минейро». Об этом информирует портал Goal.

Журналисты отмечают, что стороны близки к подписанию контракта. Заработная плата 32-летнего голеадора составит 2,6 миллиона евро в год.

В настоящий момент Диего находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был «Атлетико».

Ранее сообщалось об интересе к Косте из Португалии и Англии. Подписать нападающего хотели «Бенфика» и «Вест Хэм» соответственно.