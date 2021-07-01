​Худший клуб в мире предложил Месси контракт

Бразильский «Ибис», который провозгласил себя худшим футбольным клубом в мире, предлагает контракт Лионелю Месси.

Условия сделки следующие: контракт на 15 лет с зарплатой, которая зависит от выступлений. В контракте указано, что Месси не имеет права забивать много голов и приводить команду к чемпионству. Также Лионель должен трижды поклясться перед зеркалом, что Пеле лучше Диего Марадоны.

Стоит сказать, что «Ибис» в восьмидесятых годах прошлого века вошёл в Книгу рекордов Гиннеса за серию из 3 лет и 11 месяцев без побед. «Ибис» выступает в низших бразильских дивизионах.

Напомним, что в первый день июля Лионель Месси стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Барселоной».