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​Худший клуб в мире предложил Месси контракт

01 Июля 2021, 17:22,

Бразильский «Ибис», который провозгласил себя худшим футбольным клубом в мире, предлагает контракт Лионелю Месси.

Условия сделки следующие: контракт на 15 лет с зарплатой, которая зависит от выступлений. В контракте указано, что Месси не имеет права забивать много голов и приводить команду к чемпионству. Также Лионель должен трижды поклясться перед зеркалом, что Пеле лучше Диего Марадоны.

Стоит сказать, что «Ибис» в восьмидесятых годах прошлого века вошёл в Книгу рекордов Гиннеса за серию из 3 лет и 11 месяцев без побед. «Ибис» выступает в низших бразильских дивизионах.

Напомним, что в первый день июля Лионель Месси стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Ибис
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Комментарии (3)
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1
kalibr
01 Июля 2021, 17:49

Под стать статусу аргентинца )

3
White_Shark
01 Июля 2021, 17:26

Спартак в достойной компании))

2
HG2017
01 Июля 2021, 17:30

Это просто зацензурили. Там было: .. "Спартак..", худший клуб мира.. за 16 лет без побед.. рекорд....))

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