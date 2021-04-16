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Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем»

16 Апреля 2021, 22:44,

Полузащитник Тайсон, расторгнувший сегодня со скандалом контракт с донецким «Шахтёром», стал футболистом «Интернасьоналя».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, с футболистом заключен контракт сроком на два года. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.

33-летний нападающий выступал за донецкий «Шахтёр» с января 2013 года. В нынешнем сезоне Тайсон сыграл двадцать четыре матча за украинский клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что в активе полузащитника один гол в восьми матчах за сборную Бразилии, за которую он дебютировал в сентябре 2016 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интернасьонал, Тайсон Фреда
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