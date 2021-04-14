Экс-нападающий ЦСКА подпишет контракт с «Флуминенсе»

Бывший форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес, выступавший последнее время за «Интернасьональ», продолжит карьеру в другом бразильском клубе.

Как сообщает журналист Николо Скира в своем «Твиттере», новым местом работы 30-летнего уругвайского футболиста станет «Флуминенсе». В ближайшее время стороны подпишут трудовой договор до конца 2021-го года. В соглашении будет прописан пункт о возможности пролонгации еще на сезон.

В минувшем чемпионате Бразилии Эрнандес сыграл за «Интернасьонал» 23 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.