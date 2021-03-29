Экс-защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Гремио»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» и гельзенкирхенского «Шальке» Рафинья трудоустроился в чемпионате Бразилии. 35-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Гремио».

Контракт между сторонами рассчитан до окончания 2021-го года. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Последним местом работы опытного футболиста был пирейский «Олимпиакос», который он покинул в феврале нынешнего года.

Напомним, что в составе «Баварии» Рафинья выступал с 2011-го по 2019-й год. Вместе с мюнхенским грандом защитник семь раз становился чемпионом Бундеслиги, по три раза выигрывал кубок и суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.