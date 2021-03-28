Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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Так просто вы меня не уволите: Бразильская революция спасает тренеров

28 Марта 2021, 02:31,

В Бразилии запретили клубам приглашать больше двух тренеров в течение одного сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим довольно революционным шагом.

Руководителям бразильского футбола надоела ситуация, которая творится с клубными тренерами. Во время предыдущего чемпионата лишь одна команда не меняла наставника! «Ботофого» поменял 6 тренеров, «Куритиба»  — 7. «Васко да Гама» по ходу чемпионата возглавлял Вандерлей Лушембургу, потом ещё три разных тренера и опять Вандерлей Лушембургу. Некоторые наставники в течение одного сезона успели поработать с тремя разными коллективами! С этим безумием надо было что-то делать.

В Бразилии теперь вводятся новые правила. Каждый клуб в течение сезона могут возглавлять не более двух тренеров, а при необходимости уволить второго его место должен занять наставник из собственной структуры. Есть ограничение и для самих рулевых. Каждый тренер в течение сезона может работать не более чем в двух клубах.

Это очень интересная инициатива, которая призвана более взвешенно относится к назначению тренеров. Эра Фергюсона и Венгера давно прошла, и сейчас Диего Симеоне, который руководит «Атлетико» 10 лет, выглядит белой вороной. Частые смены тренеров явно вредят командам, так как это не способствует появлению игрового почерка или стиля. Главная задача наставников — это дать быстрый результат, что часто приводит к упрощению футбола. Терпеливых клубов, где готовы дать время тренеру, всё меньше и меньше.

Конечно, бразильский сценарий — это крайний случай. Однако и в Европе есть свой Маурицио Дзампарини, чьё имя стало нарицательным в плане отношений с тренерами. В любом случае правило Италии и Испании, где один тренер не может возглавлять больше одного клуба в течение сезона, выглядит верным и взвешенным.

Возможно, стоит пойти ещё дальше и ввести для тренеров правила трансферных окон, чтобы нельзя было в любой момент менять наставника. От частых смен страдают футболисты, которые не всегда успевают привыкнуть к требованиям новых тренеров, а это губительно сказывается на карьере. Естественно, необходимо оставить возможность менять кого-то на наставника из собственной академии.

На самом деле не очень понятно, почему для футболистов есть трансферные окна, а для тренеров они отсутствуют. Это и порождает отсутствие ответственности у многих руководителей, что и приводит к карусели.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Чемпионат Бразилии, Бразилия, Ботофого
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