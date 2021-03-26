Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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Экс-нападающий «Интера» Эдер перешёл в «Сан-Паулу»

26 Марта 2021, 21:45,

Экс-нападающий «Интера» Эдер перешёл в «Сан-Паулу».

34-летний форвард подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года, он достался «Сан-Паулу» бесплатно.

Эдер, родившийся в Бразилии, выступал за сборную Италии, за которую он сыграл в общей сложности двадцать шесть матчей и забил шесть голов.

Последним клубом опытного нападающего был «Цзянсу Сунин». Эдер сыграл в общей сложности шестьдесят два матча за китайский клуб за три года, забил тридцать два гола и отдал восемнадцать голевых передач.

«Сан-Паулу» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии по итогам прошлого сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Сан-Паулу, Эдер
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