Экс-нападающий «Интера» Эдер перешёл в «Сан-Паулу».

34-летний форвард подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года, он достался «Сан-Паулу» бесплатно.

Эдер, родившийся в Бразилии, выступал за сборную Италии, за которую он сыграл в общей сложности двадцать шесть матчей и забил шесть голов.

Последним клубом опытного нападающего был «Цзянсу Сунин». Эдер сыграл в общей сложности шестьдесят два матча за китайский клуб за три года, забил тридцать два гола и отдал восемнадцать голевых передач.

«Сан-Паулу» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии по итогам прошлого сезона.