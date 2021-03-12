Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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Бразильский судья справил нужду в центральном круге

12 Марта 2021, 20:20,

Матч Кубка Бразилии «Боавишта» - «Гояс» начался с необычного поступка главного арбитра, который перед началом игры сходил в туалет по-маленькому в центральном круге поля, при этом не снимая одежды. Курьезный эпизод запечатлели телекамеры, несмотря на попытки арбитра вести себя естественно и быстро покинуть «место преступления». Мотивы такого поступка рефери непонятны, ведь перед игрой у него должно было быть много времени на посещение туалета.

Это не первый случай в футбольном мире. Ранее судья Массимо Бузакка так поступал во время игры, Йенс Леманн во время игрового эпизода матча Лиги чемпионов сбегал за рекламные щиты. Всех переплюнул Гари Линекер, который во время матча чемпионата мира имел серьезные проблемы с кишечником.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Курьёз
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Комментарии (1)
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1
ингерман
12 Марта 2021, 20:28

ай скоро и не такое увидим.. например роналду бежиц за мячом а в это время меци успевает ему в гетру насрать.. виртуоз же мля.. )))

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