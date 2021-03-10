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Стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле

10 Марта 2021, 12:50,

Известный бразильский стадион «Маракана» будет переименован в честь легенды мирового футбола Пеле. Об этом информирует CNN.

Согласно данным источника, арену назовут «Эдсон Арантис ду Насименту - король Пеле».

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. В футболке национальной команды нападающий провел 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами.

Практически всю свою карьеру форвард провел на родине в «Сантосе». Цвета этого клуба Пеле защищал с 1956-го по 1974-й год. С 1975-го по 1977-й год бразильский футболист выступал в США за «Нью-Йорк Космос».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пеле, Маракана
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