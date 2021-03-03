Пеле вакцинировался от коронавируса

Легенда национальной сборной Бразилии Пеле сообщил о том, что прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Это особенный день - я сделал прививку от Covid-19. Пандемия продолжается, поэтому нам необходимо соблюдать дистанцию. Нужно заботиться друг о друге, пока все люди не вакцинируются.

Продолжайте тщательно мыть руки и не забывайте надевать маску при выходе на улицу. Мы победим вирус, если будем придерживаться правил», - гласит сообщение 80-летнего Пеле в «Инстаграме».

Напомним, что впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019-го года. Это произошло в Китае.