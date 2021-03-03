Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пеле вакцинировался от коронавируса

03 Марта 2021, 08:26,

Легенда национальной сборной Бразилии Пеле сообщил о том, что прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Это особенный день - я сделал прививку от Covid-19. Пандемия продолжается, поэтому нам необходимо соблюдать дистанцию. Нужно заботиться друг о друге, пока все люди не вакцинируются.

Продолжайте тщательно мыть руки и не забывайте надевать маску при выходе на улицу. Мы победим вирус, если будем придерживаться правил», - гласит сообщение 80-летнего Пеле в «Инстаграме».

Напомним, что впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019-го года. Это произошло в Китае.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
03 Марта 2021, 10:09

Маску, когда выходишь на улицу? Это прикол или Пеле серьёзно в это верит?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился