Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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«Фламенго» стал чемпионом Бразилии

26 Февраля 2021, 09:18,

«Фламенго» во второй раз кряду завоевал чемпионский титул в Бразилии. Команда в заключительном туре чемпионата страны на выезде встречалась с «Сан-Паулу» и потерпела поражение со счетом 1:2. Однако эта неудача не помешала «красно-чёрным» завоевать титул.

По итогам 38 туров «Фламенго» набрал 71 балл с разницей мячей +20. Хорошие шансы обогнать коллектив из Рио-де-Жанейро имел «Интернасьональ», однако в заключительном матче клуб не смог победить «Коринтианс». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Добавим, что это чемпионство стало для «Фламенго» седьмым в клубной истории.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фламенго
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