«Фламенго» стал чемпионом Бразилии

«Фламенго» во второй раз кряду завоевал чемпионский титул в Бразилии. Команда в заключительном туре чемпионата страны на выезде встречалась с «Сан-Паулу» и потерпела поражение со счетом 1:2. Однако эта неудача не помешала «красно-чёрным» завоевать титул.

По итогам 38 туров «Фламенго» набрал 71 балл с разницей мячей +20. Хорошие шансы обогнать коллектив из Рио-де-Жанейро имел «Интернасьональ», однако в заключительном матче клуб не смог победить «Коринтианс». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Добавим, что это чемпионство стало для «Фламенго» седьмым в клубной истории.