Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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​В Бразилии фанат заплатил 154 тысячи евро, чтобы футболист смог сыграть – он получил красную карточку

22 Февраля 2021, 14:40,

В воскресенье в чемпионате Бразилии проходил матч между «Интернасьоналем» и «Фламенго». Защитник «Интернасьоналя» Родиней мог выйти на поле только при выплате 133 тысяч фунтов (около 154 тысяч евро), поскольку он арендован у «Фламенго». Нужную сумму со своего кармана выплатил фанат клуба, передаёт через свою страничку в Twitter портал Goal.com.  

Впрочем, вложенные фанатом средства себя не оправдали. Родиней получил красную карточку в начале второго тайма, и его команда потерпела поражение с результатом 1:2.

Благодаря победе «Фламенго» вышел в лидеры чемпионата Бразилии, а «Интернасьональ» откатился на второе место.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фламенго, Интернасьонал, Родиней
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