​В Бразилии фанат заплатил 154 тысячи евро, чтобы футболист смог сыграть – он получил красную карточку

В воскресенье в чемпионате Бразилии проходил матч между «Интернасьоналем» и «Фламенго». Защитник «Интернасьоналя» Родиней мог выйти на поле только при выплате 133 тысяч фунтов (около 154 тысяч евро), поскольку он арендован у «Фламенго». Нужную сумму со своего кармана выплатил фанат клуба, передаёт через свою страничку в Twitter портал Goal.com.

Впрочем, вложенные фанатом средства себя не оправдали. Родиней получил красную карточку в начале второго тайма, и его команда потерпела поражение с результатом 1:2.

Благодаря победе «Фламенго» вышел в лидеры чемпионата Бразилии, а «Интернасьональ» откатился на второе место.