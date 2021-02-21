Умерла мама Роналдиньо, у неё был обнаружен коронавирус

Трагические новости из Бразилии. Дона Мигелина, мать известного футболиста Роналдиньо, ушла из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает Football Espana, ссылаясь на перуанские и бразильские СМИ.

В конце прошлого календарного года у мамы Роналдиньо была выявлена коронавирусная инфекция. Мигелина была госпитализирована в Порту-Алегри.

Роналдиньо широко известен по выступлениям в Европе за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». Своей игрой он украсил множество футбольных вечеров.

Напомним, что в прошлом году у Роналдиньо были проблемы с законом – он провёл время в парагвайской тюрьме из-за обвинений о въезде в стране по поддельному паспорту.