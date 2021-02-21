Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Умерла мама Роналдиньо, у неё был обнаружен коронавирус

21 Февраля 2021, 12:49,

Трагические новости из Бразилии. Дона Мигелина, мать известного футболиста Роналдиньо, ушла из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает Football Espana, ссылаясь на перуанские и бразильские СМИ.

В конце прошлого календарного года у мамы Роналдиньо была выявлена коронавирусная инфекция. Мигелина была госпитализирована в Порту-Алегри.

Роналдиньо широко известен по выступлениям в Европе за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». Своей игрой он украсил множество футбольных вечеров.  

Напомним, что в прошлом году у Роналдиньо были проблемы с законом – он провёл время в парагвайской тюрьме из-за обвинений о въезде в стране по поддельному паспорту.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роналдиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси