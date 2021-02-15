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Диего Коста не перейдёт в «Палмейрас»

15 Февраля 2021, 20:31,

Главный тренер бразильского «Палмейраса» Абель Феррейра на пресс-конференции высказался о возможном переходе в стан его команды бывшего нападающего «Атлетико» Диего Косты.

«Я гарантирую, что никаких переговоров с Диего Костой не будет», - заявил португальский наставник. «Планирование на следующий сезон уже сделано и передано руководству».

В текущем сезоне испанец провёл за «Атлетико» семь матчей в Ла Лиге, забил два мяча и не отметился голевыми передачами. В данный момент он находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с мадридским клубом по обоюдному согласию в декабре 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Диего Коста, Палмейрас, Абель Феррейра
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