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​Диего Коста на грани подписания контракта с «Палмейрасом»

14 Февраля 2021, 10:19,

Известный нападающий Диего Коста находится на грани подписания контракта с бразильским «Палмейрасом». Как сообщает Marca, тридцатидвухлетний футболист подпишет трудовое соглашение на два года с зарплатой в два миллиона евро за сезон. Ожидается, что сделка будет официально оформлена на следующей неделе.

Диего Коста стал свободным агентом в начале календарного года, расторгнув контракт с мадридским «Атлетико» по личным причинам. Из-за травм в нынешнем сезоне форвард провёл за «матрасников» только семь матчей и забил два гола.

Добавим, что недавно «Палмейрас» выступил на клубном чемпионате мира, где занял четвёртое место.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Диего Коста, Палмейрас
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