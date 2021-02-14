​Диего Коста на грани подписания контракта с «Палмейрасом»

Известный нападающий Диего Коста находится на грани подписания контракта с бразильским «Палмейрасом». Как сообщает Marca, тридцатидвухлетний футболист подпишет трудовое соглашение на два года с зарплатой в два миллиона евро за сезон. Ожидается, что сделка будет официально оформлена на следующей неделе.

Диего Коста стал свободным агентом в начале календарного года, расторгнув контракт с мадридским «Атлетико» по личным причинам. Из-за травм в нынешнем сезоне форвард провёл за «матрасников» только семь матчей и забил два гола.

Добавим, что недавно «Палмейрас» выступил на клубном чемпионате мира, где занял четвёртое место.