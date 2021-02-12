Креспо возглавил «Сан-Паулу»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Эрнан Креспо стал главным тренером «Сан-Паулу».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, контракт с аргентинским специалистом рассчитан на два года. Информацию о назначении Креспо прокомментировал и президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес.

«После очень тщательного анализа мы пришли к выводу, что Креспо идеально вписывается в модель нашего клуба. За плечами Эрнана множество побед, он был великим спортсменом и является многообещающим тренером. Теперь нашу команду возглавляет человек с менталитетом победителя», - приводятся слова Касареса на официальном сайте «Сан-Паулу».