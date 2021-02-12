Креспо возглавит «Сан-Паулу»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо будет работать в Бразилии.

Как сообщил журналист Сезар Луис Мерло в «Твиттере», специалист возглавит «Сан-Паулу». Контракт Креспо с бразильским клубом будет рассчитан на два года.

«Сан-Паулу» набрал пятьдесят девять очков в тридцати четырех турах чемпионата Бразилии и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице.

Последним местом работы 45-летнего Креспо был аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия», который Эрнан покинул несколько дней назад. Отметим, что наставник привёл клуб к победе в Южноамериканском кубке 2020 года.